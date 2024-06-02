«Сити» сделал приоритетом подписание нового контракта с Холандом — Mirror

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Руководство «Манчестер Сити» поставило в качестве приоритетной цели для клуба пролонгацию трудового соглашения с нападающим Эрлингом Холандом. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, боссов «горожан» беспокоит тот факт, что согласно действующему контракту норвежского нападающего, рассчитанного до 30 июня 2027 года, с каждым сезоном сумма отступных за него постепенно снижается.

Ранее в СМИ появлялись слухи, что в услугах 23-летнего футболиста заинтересованы мадридский «Реал» и «Барселона».

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 38 голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Хабиб встретился с Эрлингом Холандом: