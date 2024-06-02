Агент Зайнутдинова отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны «Локомотива»

Агент Евгений Новиков, представляющий интересы левого защитника «Бешикташа» Бактиёра Зайнутдинова, прокомментировал слухи о том, что московский «Локомотив» проявляет интерес к его клиенту.

— Из «Локомотива» вообще никто не звонил. Периодически какие‑то звонки поступают, но про интерес «Локомотива» впервые слышу от вас.

— Есть вероятность, что Бактиёр в ближайшем будущем вернётся в Россию?

— Думаю, она вообще минимальная. 1% вероятности из 100, — приводит слова Новикова «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне левый защитник принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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