«Боруссия» в ближайшее время проведёт переговоры с «МЮ» о переходе Санчо — Романо

Дортмундская «Боруссия» в ближайшие дни проведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера 24-летнего вингера Джейдона Санчо, выступающего за немецкий клуб на правах аренды, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что «шмели» не могут себе позволить трансфер английского футболиста из-за высокой цены, заявленной манкунианцами.

Напомним, Джейдон Санчо стал первым игроком «Манчестер Юнайтед» с 2011 года, который вышел в финал ЛЧ.

Англичанин перешёл в «Боруссию» на правах аренды 11 января 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.