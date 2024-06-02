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Бекхэм поздравил Беллингема с победой в ЛЧ в стиле его фирменного празднования

Бекхэм поздравил Беллингема с победой в ЛЧ в стиле его фирменного празднования
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» Дэвид Бекхэм поздравил атакующего хавбека «сливочных» Джуда Беллингема с победой в финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2), исполнив его фирменное празднование.

«Эй, Джуд! Какой первый сезон! «Реал» — чемпионы», — написал Бекхэм в своей социальной сети.

Фото: Из личного архива Дэвида Бекхэма

Беллингем прокомментировал эту публикацию экс-игрока «Реала», прикрепив несколько эмодзи сердечек и написав: «Легенда».

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Карвахаль – 74'     0:2 Винисиус Жуниор – 83'    

Напомним, 20-летний футболист перешёл в «Реал» перед началом нынешнего сезона, в котором он принял участие в 42 матчах во всех турнирах (23 гола и 13 ассистов). Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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