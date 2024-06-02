Тони Кроос выразил благодарность Анчелотти, Зидану и Хайнкесу

Полузащитник «Реала» Тони Кроос после своего последнего матча в карьере на клубном уровне ответил на вопрос, в чей адрес он хочет сказать слова благодарности.

«Номер один — это, конечно, моя жена, которая была со мной на протяжении всей моей карьеры. Это показывает, насколько важно иметь постоянную личную жизнь вне футбола, и она как раз тот человек, который для этого подходит.

Кроме того, различные тренеры. Когда я только начинал, я всегда вспоминал Юппа Хайнкеса, который оказывал мне большую поддержку, но также много-много тренеров, которые доверяли мне и позволяли делать то, что я хотел, и с которыми я мог праздновать большие успехи. Карло Анчелотти привёл меня в Мадрид, и теперь я снова проделал полный круг с Карло. Между ними было время с Зинедином Зиданом, тоже с тремя титулами Лиги чемпионов подряд, но в конце концов всегда приходится добиваться этого самому. Но условия были просто идеальными», — приводит слова Крооса Sky Sport Germany.

Напомним, последним матчем игрока «Реала» Крооса стал финал Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (2:0). Кроос вышел в стартовом составе мадридцев в финале Лиги чемпионов с «Боруссией» и был заменён на 86-й минуте. В этой встрече Кроос отметился результативной передачей.