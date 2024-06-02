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Гендиректор «Рубина» Айбатов: у клуба большие цели — вернуться в топы РПЛ

Гендиректор «Рубина» Айбатов: у клуба большие цели — вернуться в топы РПЛ
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Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов высказался о целях клуба в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Был момент в моей футбольной жизни, когда команда только вышла из Первой лиги и сразу заняла даже третье место. «Рубин» — клуб с историей и амбициями. Решили задачу, молодцы. Ставятся большие цели — вернуться в топы. В этом сезоне задача была закрепиться в РПЛ. Выступили хорошо, будем работать дальше», — сказал Айбатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Казанский «Рубин» в сезоне-2023/2024 выступал в РПЛ после возвращения из Первой лиги, где клуб провёл один год после вылета под руководством Леонида Слуцкого. По итогам чемпионата команда Рашида Рахимова набрала 42 очка в 30 матчах и финишировала на восьмой строчке турнирной таблицы.

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