Круговой: благодарен «Зениту-2», что меня принял, я провёл здесь хороший период

Крайний защитник Данил Круговой подвёл итоги своих выступлений в составе санкт-петербургского «Зенита-2».

«Желаю команде удачи. Благодарен ей, что меня приняла, я провёл здесь хороший период. Насколько доволен своей игрой за «Зенит-2»? Конечно же, хотелось делать результативное действие в каждом матче, но в итоге — гол и две передачи. Тем не менее доволен, что провёл все игры от стартового до финального свистка. Были повреждения, приходилось играть через боль, потому что очень хотел постоянно находиться на поле. Спасибо тренерскому штабу за доверие!» — приводит слова Кругового пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, в январе этого года 25-летний Данил Круговой подписал контракт с ЦСКА, после чего был переведён в «Зенит-2». Соглашение игрока с армейцами начнёт действовать летом после того, как закончится контракт Данила с «Зенитом». Круговой – воспитанник «Зенита». В нынешнем сезоне РПЛ Данил провёл 12 матчей в составе главной команды сине-бело-голубых.