Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Рубина» оценил формат Кубка России в сезоне-2023/2024

Гендиректор «Рубина» оценил формат Кубка России в сезоне-2023/2024
Комментарии

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов поделился мнением о формате Фонбет Кубка России в сезоне-2023/2024.

«Для болельщика всегда чем больше игр, тем лучше и интереснее. Особенно это касается команд, зрители и болельщики которых получают возможность увидеть «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и так далее.

Новый формат Кубка России достаточно интересный. Практика всё показывает. В первую очередь футбол для болельщиков: самое главное, чтобы им было интересно, побольше качественного зрелища», — сказал Айбатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сегодня, 2 июня, состоится Суперфинал Кубка России, в котором «Балтика» сыграет с «Зенитом». Встреча начнётся в 18:00 мск.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Материалы по теме
Эксклюзив
Гендиректор «Рубина» Айбатов: у клуба большие цели — вернуться в топы РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android