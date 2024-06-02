Гендиректор «Рубина» оценил формат Кубка России в сезоне-2023/2024

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов поделился мнением о формате Фонбет Кубка России в сезоне-2023/2024.

«Для болельщика всегда чем больше игр, тем лучше и интереснее. Особенно это касается команд, зрители и болельщики которых получают возможность увидеть «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и так далее.

Новый формат Кубка России достаточно интересный. Практика всё показывает. В первую очередь футбол для болельщиков: самое главное, чтобы им было интересно, побольше качественного зрелища», — сказал Айбатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сегодня, 2 июня, состоится Суперфинал Кубка России, в котором «Балтика» сыграет с «Зенитом». Встреча начнётся в 18:00 мск.

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