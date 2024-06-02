Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок академии «Балтики» ушёл из жизни в возрасте 15 лет

Игрок академии «Балтики» ушёл из жизни в возрасте 15 лет
Комментарии

Воспитанник академии калининградской «Балтики» Валентин Ботоногов ушёл из жизни в возрасте 15 лет. Валентин боролся с тяжёлым заболеванием – острым миелобластным лейкозом.

«Состояние Валентина резко ухудшилось несколько дней назад, из-за чего он был введён в медикаментозную кому, из которой не вышел…

Академия ФК «Балтика» выражает искренние соболезнования. Крепости и сил семье и близким Валентина принять утрату», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в телеграм-канале академии.

Диагноз был поставлен ещё в 2023 году. Уже тогда были проведены несколько курсов химиотерапии и трансплантация костного мозга, давшие Валентину и его семье надежду на длительную ремиссию. Однако в минувшем феврале болезнь обострилась с новой силой.

Материалы по теме
«Балтика» — «Зенит». Игнашевич потреплет нервы сине-бело-голубым
«Балтика» — «Зенит». Игнашевич потреплет нервы сине-бело-голубым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android