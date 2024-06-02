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Фердинанд 9 раз за 30 секунд сказал про «Золотой мяч» для Винисиуса после гола в финале ЛЧ

Фердинанд 9 раз за 30 секунд сказал про «Золотой мяч» для Винисиуса после гола в финале ЛЧ
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После того как крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор забил гол в финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2), бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд, находясь в эфире спортивного канала, девять раз за 30 секунд сказал, что бразилец должен получить «Золотой мяч».

Фердинанд 9 раз за 30 секунд повторил фразу о «ЗМ» Винисиусу:

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Карвахаль – 74'     0:2 Винисиус Жуниор – 83'    

Винисиус забил гол на 83-й минуте матча, укрепив преимущество «сливочных».

Ранее авторитетный итальянский журналист Николо Скира сообщил, что Винисиус является главным претендентом на «Золотой мяч».

В нынешнем сезоне нападающий сыграл 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 11 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

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