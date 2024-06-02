Гендиректор «Рубина» Айбатов рассказал об отношении к Рахимову

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов высказался об отношении к главному тренеру клуба Рашиду Рахимову.

— Был переподписан контракт с Рахимовым, но весь сезон были слухи об его уходе. К нему 100-процентное доверие сейчас?

— Сами говорите про слухи-слухи. Если два дня назад переподписали контракт, какие могут быть разговоры об уходе? Ну давайте через два дня опять об этом заговорим. Контракт подписывается в том случае, если руководство устраивает результат, есть доверие, все со всем согласны и всех устраивают условия, — приводит слова Айбатова Sport24.

Напомним, 28 мая «Рубин» объявил о продлении контракта с Рахимовым до 2026 года. Специалист был назначен на должность главного тренера «Рубина» в апреле 2023 года. По итогам нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги казанский клуб набрал 42 очка и расположился на восьмой строчке. Всего под руководством Рахимова «Рубин» провёл 44 матча во всех турнирах, в которых 19 раз победил, 10 раз сыграл вничью и 15 раз потерпел поражение.