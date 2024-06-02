Юрий Сёмин: тренер «Акрона» Тедеев хороший парень, выход в РПЛ — его заслуга

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался о главном тренере «Акрона» Зауре Тедееве. Напомним, «Акрон» победил «Урал» в переходных матчах за право принять участие в РПЛ со счётом 3:2 по сумме двух встреч и обеспечил себе место в высшем дивизионе страны в сезоне-2024/2025.

«В «Акроне» главный тренер — очень хороший парень. Он имеет опыт, работал успешно в академии «Ростова». Заур Тедеев зовут. Думаю, что выход «Акрона» в РПЛ — большая его заслуга. Естественно, и руководитель клуба, который его содержит. Они стремились к этому», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Тедеев стал главным тренером «Акрона» в декабре 2023 года. Ранее Заур тренировал «Аланию» с 2022 по 2023 год. Также специалист работал ассистентом тренера в «Ростове» и возглавлял молодёжную команду ростовского клуба.