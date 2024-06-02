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Сёмин — об «Урале»: жаль, что из РПЛ вылетают команды с традициями, но всё по-честному

Сёмин — об «Урале»: жаль, что из РПЛ вылетают команды с традициями, но всё по-честному
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался о вылете «Урала» из Российской Премьер-Лиги.

«Трудно комментировать вылет «Урала» из РПЛ. Но жаль, что вылетают команды с такими стадионами, традициями. В частности и «Урал». Но всё это спортивная жизнь. Есть регламент, которыми предусмотрены переходные матчи. Поэтому, на мой взгляд, здесь всё правильно и по-честному», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, «Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 и попал в зону стыковых матчей. «Акрон» по сумме двух переходных встреч победил «Урал» (3:2) и вышел в РПЛ, где сыграет в следующем сезоне. Екатеринбуржцы вылетели в Мелбет Первую лигу.

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