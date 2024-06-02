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«Лучшие в мире». Неймар поздравил Родриго и Винисиуса с победой в Лиге чемпионов

«Лучшие в мире». Неймар поздравил Родриго и Винисиуса с победой в Лиге чемпионов
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Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар поздравил вингеров мадридского «Реала» Родриго Гоэса и Винисиуса Жуниора с победой в Лиге чемпионов, где «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Карвахаль – 74'     0:2 Винисиус Жуниор – 83'    

«Поздравляю, мои ребята. Очень рад за вас. Двое лучших в мире! Звёзды», — написал Неймар в своей социальной сети.

Неймар, Винисиус и Родриго вместе выступают за бразильскую национальную команду.

Напомним, Винисиус забил гол в финале, укрепив преимущество мадридского клуба. До этого голом отметился правый защитник «сливочных» Даниэль Карвахаль. Благодаря этой победе «Реал» сыграет в Суперкубке УЕФА, где встретится с «Аталантой», выигравшей Лигу Европы сезона-2023/2024.

Неймар смеётся во время скандирования фанатами «Месси»:

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