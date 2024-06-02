«Лучшие в мире». Неймар поздравил Родриго и Винисиуса с победой в Лиге чемпионов

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар поздравил вингеров мадридского «Реала» Родриго Гоэса и Винисиуса Жуниора с победой в Лиге чемпионов, где «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

«Поздравляю, мои ребята. Очень рад за вас. Двое лучших в мире! Звёзды», — написал Неймар в своей социальной сети.

Неймар, Винисиус и Родриго вместе выступают за бразильскую национальную команду.

Напомним, Винисиус забил гол в финале, укрепив преимущество мадридского клуба. До этого голом отметился правый защитник «сливочных» Даниэль Карвахаль. Благодаря этой победе «Реал» сыграет в Суперкубке УЕФА, где встретится с «Аталантой», выигравшей Лигу Европы сезона-2023/2024.

Неймар смеётся во время скандирования фанатами «Месси»: