Бывший тренер «Лас-Пальмаса» и второй команды «Барселоны» Гарсия Пимьента возглавил «Севилью», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

49-летний испанец подписал контракт с красно-белыми до 2026 года.

Напомним, прошлым главным тренером был Кике Флорес, возглавив команду в декабре 2023 года и став третьим в команде за сезон.

Ранее стало известно, что Хосе Луис Мендилибар, возглавлявший клуб во второй половине сезона-2022/2023, выиграл европейский трофей во второй раз подряд. В этом году он выиграл Лигу конференций с «Олимпиакосом», а в прошлом — Лигу Европы с «Севильей».

«Севилья» набрала 41 очко за 38 матчей и заняла 14-е место в испанской Ла Лиге. В это же время «Лас-Пальмас» пришёл к концу чемпионата с 40 очками за 38 матчей и остался в высшем дивизионе, заняв 16-е место.