Френки де Йонг: травма? Я готов рискнуть и сыграть на Евро-2024

Атакующий полузащитник сборной Нидерландов и «Барселоны» Френки де Йонг высказал желание играть за «оранжевых» на грядущем чемпионате Европы, несмотря на недавно перенесённую травму голеностопа.

«Я готов рискнуть, чтобы сыграть на Евро-2024 за свою страну. Но самое главное, чтобы, это [повреждение] не переросло в хроническую травму голеностопа. Сейчас не выглядит, что это так, вот почему я не делал операцию», — приводит слова де Йонга журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 27-летний полузащитник получил повреждение голеностопа в конце минувшего апреля и выбыл до конца клубного сезона. Однако 29 мая пресс-служба сборной Нидерландов объявила окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы — 2024, куда де Йонг был включён.

Евро-2024: итоговый список команд: