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Экс-вратарь «Спартака» Филимонов назвал главное разочарование сезона-2023/2024

Экс-вратарь «Спартака» Филимонов назвал главное разочарование сезона-2023/2024
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Бывший вратарь московского «Спартака» Александр Филимонов ответил на вопрос, что он считает главным разочарованием сезона-2023/2024.

«Главное разочарование сезона-2023/2024? Это то, что «Спартак» не стал чемпионом», — приводит слова Филимонова «РБ Спорт».

Напомним, за 30 матчей в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» заработал 50 очков. Красно-белые расположились на пятом месте в турнирной таблице чемпионата. В последний раз красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/2017.

Чемпионом страны в минувшем сезоне стал «Зенит», который набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Московское «Динамо» финишировало с 56 набранными очками третьим, уступив серебро по дополнительным показателям «Краснодару».

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Источник: «Спартак» по желанию Станковича отзовёт из аренды форварда Мелёшина
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