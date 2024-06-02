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Между сотрудниками «Реала», «Уэмбли» и УЕФА произошла стычка после финала ЛЧ

Между сотрудниками «Реала», «Уэмбли» и УЕФА произошла стычка после финала ЛЧ
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Сотрудники службы безопасности мадридского «Реала», «Уэмбли» и УЕФА вступили в конфликт после завершения финального матча Лиги чемпионов между «сливочными» и дортмундской «Боруссией» (0:2). Об этом сообщает Marca.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Карвахаль – 74'     0:2 Винисиус Жуниор – 83'    

По информации источника, разногласия между ними возникли из-за того, что представители УЕФА и «Уэмбли» не разрешили выйти на поле членам семей игроков «Реала», а также самим сотрудникам службы безопасности мадридского клуба. Подчёркивается, что речь шла о тех зонах поля, куда сотрудники «Уэмбли» и УЕФА не могли получить доступ.

В ходе конфликта представители трёх сторон толкали друг друга и эмоционально выражались. Однако через некоторое время сотрудники «Реала» нашли выход из ситуации, выведя членов семей футболистов на поле через тоннель, находящийся под трибунами.

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