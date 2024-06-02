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В РФС сообщили, что ведут переговоры с Китаем по обмену арбитрами

В РФС сообщили, что ведут переговоры с Китаем по обмену арбитрами
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Председатель судейского комитета и Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС Павел Каманцев заявил, что Российский футбольный союз ведёт переговоры с Китаем по обмену арбитрами.

«Мы подписали соглашения с Саудовской Аравией? Да, мы также ведём переговоры с Китаем. Это переговоры по обмену арбитрами, обмен технологиями, семинарами. С Китаем тяжёлая логистика, чтобы говорить о широком обмене, но мы стараемся находить любые варианты для сотрудничества. Пока для нас это не столь понятная страна, надеемся, что в этом календарном году подпишем соглашение. Заинтересованность с их стороны есть», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

Напомним, в рамках договора с Саудовской Аравией некоторые российские арбитры ездили обслуживать матчи местного чемпионата по футболу.

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