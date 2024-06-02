Игрок «Реала» Диас — о победе в ЛЧ: я очень счастлив сейчас

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас высказался о победе в финале Лиги чемпионов.

«Я очень рад за всё, что мы сделали. Матч был трудным, но тогда Мадрид делает то, что он всегда делает, побеждает. Анчелотти, Кроос, Модрич: все были важны, но самое главное — это менталитет. Теперь нам нужно повеселиться, а потом прийти снова к победе в следующем сезоне. Для меня это был очень хороший сезон, я использовал каждый момент, забивая важные мячи. Я очень счастлив сейчас. Такой момент — мечта для любых игроков и тренеров», — приводит слова Диаса Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Напомним, в составе мадридцев голами отметились Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор. Таким образом, мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024. Команда сыграет в Суперкубке УЕФА, где встретится с «Аталантой», выигравшей Лигу Европы сезона-2023/2024.