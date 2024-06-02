В «Рубине» высказались о будущем нападающего Даку

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов высказался о будущем албанского нападающего Мирлинда Даку. Ранее в СМИ появились слухи об интересе к форварду со стороны российских и зарубежных клубов.

«Будущее Даку будет обсуждаться, его мнение тоже будет учитываться. Я работал в клубе и несколько раз брался за голову, когда уходили Ансальди, Домингес, Бухаров и так далее. Всё время казалось, что всё пропало. Но ничего, жизнь продолжается, приходят новые футболисты», — сказал Айбатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

26-летний Мирлинд Даку выступает за «Рубин» с лета 2023 года. В своём первом сезоне за казанцев албанский форвард провёл во всех турнирах 33 матча, в которых забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 1,5 млн. Форвард попал в заявку сборной Албании на предстоящий чемпионат Европы – 2024.