Круговой рассказал, что поздравил Медведева и Семака с чемпионством «Зенита»

Защитник «Зенита» Данил Круговой ответил на вопрос, кто из первой команды поздравил его с чемпионством по итогам нынешнего сезона РПЛ, а кого поздравил он.

«Я поздравил Александра Ивановича Медведева и Сергея Богдановича Семака. Всё нормально. Из игроков больше с Ковалем (Александр Коваленко. — Прим. «Чемпионата»), да и со всеми русскими. Поздравил команду, пожелал им удачи в Кубке России», — приводит слова Кругового «Спорт день за днём».

Напомним, в январе этого года 25-летний Данил Круговой подписал контракт с ЦСКА, после чего был переведён в «Зенит-2». Соглашение игрока с армейцами начнёт действовать летом после того, как закончится контракт Данила с «Зенитом». Круговой – воспитанник «Зенита». В нынешнем сезоне РПЛ Данил провёл 12 матчей в составе главной команды сине-бело-голубых.

Круговой выложил видео с игроками ЦСКА после перехода: