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Гендиректор «Рубина» опроверг слухи о возможном назначении Владимира Федотова

Гендиректор «Рубина» опроверг слухи о возможном назначении Владимира Федотова
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Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов прокомментировал слухи о том, что казанский клуб мог возглавить главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

— Были новости о том, что Владимир Федотов может стать главным тренером «Рубина». Так ли это?
— Как можно обсуждать тренера, у которого есть действующий контракт с ЦСКА? — сказал Айбатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, нынешним главным тренером «Рубина» является Рашид Рахимов, который возглавляет команду с апреля 2023 года. По итогам нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги казанский клуб набрал 42 очка и расположился на восьмой строчке. Всего под руководством Рахимова «Рубин» провёл 44 матча во всех турнирах, в которых 19 раз победил, 10 раз сыграл вничью и 15 раз потерпел поражение.

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