Вьештица: «Урал» с тех пор, как вышел в РПЛ, не ставил себе цель прогрессировать

Бывший защитник «Урала» Милан Вьештица высказался о вылете екатеринбуржцев в Мелбет Первую лигу.

«Конечно, расстроен из-за вылета «Урала», потому что Григорий Иванов вкладывает в клуб всю душу и все силы. Екатеринбург – футбольный город, который очень любит футбол. Для них это большой шок. Я всегда говорил, что «Урал» с тех пор, как вышел в РПЛ, не ставил себе цель подниматься выше и прогрессировать. В том смысле, что каждый сезон клуб боролся за выживание и рано или поздно это должно было случиться. Но я не сомневаюсь, что уже в следующем сезоне клуб вернётся в высший дивизион», — приводит слова Вьештицы Metaratings.

Напомним, «Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 и попал в зону стыковых матчей. «Акрон» по сумме двух переходных встреч победил «Урал» (3:2) и вышел в РПЛ, где сыграет в следующем сезоне. Екатеринбуржцы вылетели в Мелбет Первую лигу.

Милан Вьештица выступал за «Урал» с 2012 по 2013 год. Наиболее известен серб по выступлениям за «Зенит». Вместе с петербургским клубом он стал обладателем Кубка Премьер-Лиги, а также завоевал серебряные медали чемпионата России. Помимо «Зенита», в России Вьештица выступал за «Ростов», «Шинник», сочинскую «Жемчужину» и «Динамо СПБ». Вместе с екатеринбуржцами игрок стал победителем первенства ФНЛ.

После завершения игровой карьеры Вьештица стал работать тренером. На данный момент 44-летний серб работает ассистентом главного тренера в «Спартаке» из Суботицы.