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Килиан Мбаппе стал игроком мадридского «Реала» — Фабрицио Романо

Килиан Мбаппе стал игроком мадридского «Реала» — Фабрицио Романо
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Нападающий Килиан Мбаппе стал игроком мадридского «Реала», присоединившись к «сливочным» в статусе свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, все условия между сторонами согласованы, контракт подписан. Официальное объявление состоится на следующей неделе.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до 2029 года. Отмечалось, что некоторое время назад президент мадридского клуба Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»:

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