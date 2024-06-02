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Круговой: не жалею об уходе из «Зенита», чувства только положительные

Круговой: не жалею об уходе из «Зенита», чувства только положительные
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Крайний защитник Данил Круговой, который этим летом станет игроком ЦСКА, высказался об уходе из санкт-петербургского «Зенита».

«С какими чувствами ухожу из «Зенита»? Только положительные. Четыре года — четыре чемпионства. Очень рад. Уверен, что дальше будет только лучше и интереснее. У меня только положительные эмоции. Не жалею ли об уходе из «Зенита»? Нет, не жалко.

Какие планы дальше? У меня контракт с «Зенитом» до 3 июня. А дальше уже буду работать по программе ЦСКА. Как такового отпуска у меня не будет. Мне надо переезжать, вещи перевозить. Новый этап в жизни начинается», — приводит слова Кругового «Спорт день за днём».

Напомним, в январе этого года 25-летний Данил Круговой подписал контракт с ЦСКА, после чего был переведён в «Зенит-2». Соглашение игрока с армейцами начнёт действовать летом после того, как закончится контракт Данила с «Зенитом». Круговой – воспитанник «Зенита». В нынешнем сезоне РПЛ Данил провёл 12 матчей в составе главной команды сине-бело-голубых.

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