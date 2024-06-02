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Дмитрий Радченко: Суперфинал с «Зенитом» — большая мотивация для Данилы Козлова

Дмитрий Радченко: Суперфинал с «Зенитом» — большая мотивация для Данилы Козлова
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко ответил на вопрос, станет ли противостояние воспитанника сине-бело-голубых Данилы Козлова, ныне выступающего за «Балтику», со своим бывшим клубом в Суперфинале Фонбет Кубка России дополнительной интригой этого матча. Встреча состоится сегодня, 2 июня.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, для него это будет большая мотивация. И будет очень интересно за ним посмотреть, как он будет действовать против своих бывших партнёров», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

Напомним, Козлов находился в системе «Зенита» с 2022 года, пока минувшей зимой не был продан в «Балтику». В нынешнем сезоне 19-летний футболист принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.

Футболисты «Зенита» празднуют чемпионство:

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