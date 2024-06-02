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Дюков: меня пригласили на Евро, но я не поеду. Россию отстранили, это было бы неэтично

Дюков: меня пригласили на Евро, но я не поеду. Россию отстранили, это было бы неэтично
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о приглашении посетить чемпионат Европы — 2024, который пройдёт в Германии.

— Есть ли у вас приглашение на чемпионат Европы?
— Безусловно, такое приглашение есть. Но на данный момент я не собираюсь посещать матчи Евро. Наших футболистов, тренеров и в целом команду лишили возможности участвовать в данном турнире. Я посчитал, что с этической точки зрения было бы неправильно ехать и посещать матчи чемпионата Европы, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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