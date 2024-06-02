В «Рубине» прокомментировали выход трёх команд из Первой лиги в РПЛ

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов высказался о выходе сразу трёх команд из Первой лиги в Российскую Премьер-Лигу.

— История с выходом сразу трёх команд в РПЛ произошла не в первый раз. В прошлые годы переходные матчи тоже были на тоненького. Первые четыре-пять команд Первой лиги вполне конкурентоспособны. Им нужно поработать в плане селекции.

— Довольны, что в РПЛ будут играть три волжские команды?

— Рад за Волгу. Но это футбол, играют те, кто достоин, — сказал Айбатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам сезона в Российскую Премьер-Лигу вышли «Химки», ставшие чемпионами Первой лиги, «Динамо» Махачкала, занявшее второе место, и «Акрон», одержавший победу в двухматчевом противостоянии с «Уралом» за место в высшем дивизионе.