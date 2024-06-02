Тони Кроос — о Евро-2024: хочу победить, но, на мой взгляд, Германия далеко не фаворит

Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос высказался о предстоящем чемпионате Европы — 2024. Напомним, 34-летний футболист объявил об уходе из футбола после Евро-2024 в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля.

«Было бы неправильно не соревноваться с целью выиграть чемпионат Европы. Думаю, нам удалось изменить настрой немного на позитив. Тем не менее, на мой взгляд, мы далеко не фавориты. Но это для меня данность: когда я играю в турнире, я, конечно, хочу победить», — приводит слова Крооса Sky Sport Germany.

Кроос перешёл в «Реал» из «Баварии» в июле 2014 года. Сумма трансфера составила € 25 млн. Контракт игрока с клубом истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает немца в € 12 млн. Всего за «Королевский клуб» Кроос провёл 465 матчей, забил 28 мячей и отдал 99 голевых передач.

Вместе с «Реалом» полузащитник выиграл четыре чемпионата Испании, один Кубок и четыре Суперкубка Испании, а также пять трофея Лиги чемпионов, четыре Суперкубка УЕФА и пять клубных чемпионатов мира.