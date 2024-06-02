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Агент: Куэро счастлив остаться в «Оренбурге», игра за клуб — наш приоритет

Агент: Куэро счастлив остаться в «Оренбурге», игра за клуб — наш приоритет
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Агент Мануэль Сьерра, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Джастина Куэро, ответил на вопрос, насколько радостным для его клиента является тот факт, что он останется в клубе. Напомним, ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб выкупил Куэро у эквадорского «Индепендьенте дель Валье».

– Джастин счастлив остаться в «Оренбурге». Никаких трудностей в переговорах не было. У «Оренбурга» была возможность выкупить Куэро, клуб ей воспользовался.

– Вы ранее жаловались, что Куэро получает мало игровой практики при Давиде Деограсии. Будете рассматривать вариант с арендой?
– Сейчас наш приоритет – выступление за «Оренбург, — приводит слова Сьерры Metaratings.

Куэро перешёл в «Оренбург» на правах аренды летом 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Арендное соглашение игрока с «Оренбургом» было рассчитано до конца июня 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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