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Президент РФС Дюков подвёл итог сезона-2023/2024 РПЛ

Президент РФС Дюков подвёл итог сезона-2023/2024 РПЛ
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков подвёл итог сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Сезон завершается сегодня вечером в «Лужниках». Если говорить об РПЛ, то интрига сохранялась, как в верхней, так и в нижней части таблицы до последнего тура, до последней минуты. Было много интересных и зрелищных матчей. Конечно, это отразилось на росте посещаемости РПЛ и на телевизионных просмотрах», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Московское «Динамо» финишировало с 56 набранными очками третьим, уступив серебро по дополнительным показателям «Краснодару».

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