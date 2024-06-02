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Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
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«Балтика» — «Зенит»: онлайн-трансляция финала Кубка России по футболу начнётся в 18:00

«Балтика» — «Зенит»: онлайн-трансляция финала Кубка России по футболу начнётся в 18:00
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Сегодня, 2 июня, состоится Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором сыграют калининградская «Балтика» и петербургский «Зенит». Встречу примет стадион «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Сергей Карасёв из Москвы. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На стадии финала Пути регионов калининградский клуб со счётом 1:0 обыграл московский «Спартак». На стадии финала Пути РПЛ «Зенит» выиграл у московского ЦСКА. Первый матч между командами завершился со счётом 1:1. Основное время ответной встречи закончилось со счётом 0:0, однако сине-бело-голубые оказались сильнее в послематчевой серии пенальти (5:4).

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