Президент РФС Дюков: переговоры с ФИФА и УЕФА находятся на паузе

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о переговорах с ФИФА и УЕФА по возвращению российских команд на международные турниры.

«С момента нашей последней встречи с представителями ФИФА и УЕФА никаких новостей нет. Переговоры находятся на паузе. Если говорить о нашей позиции, позиции международных регуляторов ФИФА и УЕФА, они озвучены. В настоящий момент мы считаем, что мяч находится на половине поля УЕФА. Одно решение они уже приняли — о возвращении наших юношеских сборных U17. Теперь мы ждём практической и технической реализации этого решения», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, с конца февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи, а российские команды не участвуют в еврокубках. В 2024 году делегация РФС во главе с Дюковым посетила конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Париже.