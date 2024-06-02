Члены семьи Марадоны считают, что его выставленный на продажу «Золотой мяч» был украден

Аукционный дом, занимающийся продажей «Золотого мяча» бывшего футболиста сборной Аргентины Диего Марадоны, принял решение приостановить этот процесс в связи с тем, что на престижную награду претендует семья покойного игрока. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, члены семьи известного аргентинского футболиста настаивают на том, что «Золотого мяч» был украден. Ранее суд разрешил аукционному дому продать награду, отклонив претензии родственников Марадоны, однако один из руководителей аукционного дома заявил, что продажа «Золотого мяча» в подобных обстоятельствах не является лучшей идеей.

Напомним, данный аукцион должен был состояться 6 июня.

Марадона передал трофей Серии A игрокам «Наполи»: