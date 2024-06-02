В РФС ответили, возможны ли изменения лимита на легионеров в российском футболе

Президент РФС Александр Дюков и генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказались о возможном изменении лимита на легионеров в российском футболе.

— Возможны ли изменения лимита на легионеров в РПЛ и ФНЛ?

Дюков:

— Как вы знаете, мы перешли на новый формат и на новое регулирование легионеров в российских соревнованиях два года назад. Два года — это тот срок, в течение которого формат будет протестирован. После этого состоится анализ. Затем, совместно с Министерством спорта, мы подготовим новое положение. Аналитическая работа начата и ведётся. Если делать экспресс-оценку, то изменение формата не повлияло на количества легионеров в российском футболе: мы остались на уровне сезонов-2019/2020 и 2020/2021. Если говорить о количестве легионеров, которые принимают участие в профессиональных футбольных соревнованиях РПЛ, Первой и Второй лиг, процент доли легионеров составляет чуть более пяти. Соответственно, свыше 92% — это российские футболисты. Ещё 2-4% приходится на футболистов с паспортами ЕВРАЗЕС. Мы видим, что растёт игровое время у молодых игроков. Если оценивать предварительные итоги изменения формата, они, скорее, положительные. По тому, что мы видим, изменение формата позволило клубам снизить зарплатные ведомости, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Митрофанов:

— Мы принимали решение два года назад. Договаривались с Минспорта, что каждые два года будем оценивать эффективность количества иностранцев, которые используются в соревнованиях по футболу. К сожалению, с тех пор сборные и клубы в официальных соревнованиях не участвуют. Релевантность этой оценки, возможно, неэффективна. Те показатели, которые изменились, мы можем уже констатировать — в настоящий момент нами не ведётся работа с Минспорта об изменении лимита. Субъекты футбола могут проявить инициативу и обратиться в РФС, мы её оценим. После этого нами будет проводиться работа с Минспорта, которое в соответствии с федеральным законом и принимает решение о том, какое количество иностранцев имеет право принимать участие в соревнованиях по футболу в частности, — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.