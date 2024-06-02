Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС сообщили, что ещё не согласовали условия нового контракта с Карпиным

В РФС сообщили, что ещё не согласовали условия нового контракта с Карпиным
Комментарии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном продлении контракта с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным.

«Контракт с Карпиным ещё не согласован. Мы ведём переговоры с Валерием Георгиевичем о продлении. Мы не будем комментировать детали переговоров. Когда договоримся и подпишем, вы всё узнаете», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Карпин совмещает должности главного тренера сборной России и «Ростова». 7 июня национальная команда под его руководством проведёт товарищеский матч со сборной Беларуси. Игра пройдёт в Минске. При этом сборная России отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

Материалы по теме
Источник: Валерий Карпин может стать тренером «Бешикташа»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android