В РФС сообщили, что ещё не согласовали условия нового контракта с Карпиным

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном продлении контракта с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным.

«Контракт с Карпиным ещё не согласован. Мы ведём переговоры с Валерием Георгиевичем о продлении. Мы не будем комментировать детали переговоров. Когда договоримся и подпишем, вы всё узнаете», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Карпин совмещает должности главного тренера сборной России и «Ростова». 7 июня национальная команда под его руководством проведёт товарищеский матч со сборной Беларуси. Игра пройдёт в Минске. При этом сборная России отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.