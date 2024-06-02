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Дюков ответил на вопрос о возможной реформе Кубка после возвращения на международную арену

Дюков ответил на вопрос о возможной реформе Кубка после возвращения на международную арену
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Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос, может ли быть проведена реформа Фонбет Кубка России после того, как российские клубы вернутся на международную арену.

«Сложно ответить на вопрос, останется ли прежний формат Кубка России при возвращении наших команд на международную арену. Наверное, какие-то изменения возможны. Сперва давайте дождёмся решения о возвращении наших клубов. После этого будем думать, что нам делать с форматами наших внутренних соревнований. С той задачей, которую мы ставили, изменяя формат Кубка России, мы справились. Я говорю об увеличении количества матчей, в том числе и для тех клубов, которые раньше участвовали в еврокубках», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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