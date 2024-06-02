Глава РФС Дюков рассказал об участии юношеских команд в международных матчах

Президент РФС Александр Дюков высказался на тему участия российских юношеских команд в международных матчах.

— В этом году команда ЦСКА до 13 лет выступала в Дубае. Насколько сложно договариваться и будут ли ещё наши команды принимать участие?

— Это, конечно, по-прежнему не просто. Но наши юношеские команды принимают участие в международных турнирах. Мы считаем, что это важно для развития молодых футболистов. Мы, со своей стороны, будем всячески помогать и поддерживать проявление подобного рода матчей.

— Есть ли возможность принять иностранные команды в России?

— Конечно, такие матчи проводят разные команды. Детские и юношеские команды приезжают, проводят и матчи, и турниры. В Волгограде регулярно проводят турниры развития УЕФА. Там принимают участие в том числе и европейские команды, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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