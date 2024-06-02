Дюков — о Сафонове в «ПСЖ»: хотел бы, чтобы сильные российские футболисты играли в России

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможном трансфере вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

— Если переход Сафонова в «ПСЖ» состоится, как отнесётесь?

— Сперва давайте дождёмся объявления. Я уже неоднократно высказывался, но не по Сафонову, а по теме переходов игроков в другие чемпионаты. Мне как руководителю РФС хотелось бы, чтобы сильные российские футболисты играли и участвовали в соревнованиях на территории Российской Федерации, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.