Глава РФС Дюков обсудил вопрос развития футбола с новым министром спорта Дегтярёвым

Президент РФС Александр Дюков рассказал, была ли у него возможность пообщаться с новым министром спорта России Михаилом Дегтярёвым и Алексеем Дюминым, который курирует вопросы спорта в администрации президента страны.

— Удалось ли познакомиться и пообщаться с Дюминым и Дегтярёвым, которые возглавили российский спорт? Как относитесь к их назначению?

— Я знаком с ними достаточно давно. Но и после назначения состоялись встречи, мы обсудили с ними развитие футбола. Они хорошо знают наш подход и те программы, которые мы реализуем. Если говорить о Дегтярёве, мы его знаем по работе в Хабаровском крае, что он там делал для развития спорта и футбола. В своё время мы подписали с ним четырёхстороннее соглашение о развитии футбола. Дюмин тоже спортивный человек, который любит спорт и многое сделал для развития футбола в Тульской области, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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