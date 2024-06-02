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В РФС рассказали о переговорах по матчам сборной России на 2025 год

В РФС рассказали о переговорах по матчам сборной России на 2025 год
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Президент РФС Александр Дюков высказался о переговорах по матчам сборной России на следующий год.

— Ведутся ли сейчас переговоры по будущим матчам сборной России?
— Вы знаете, что нами принята концепция функционирования вертикали наших сборных команд. В период отстранения мы ставим перед собой задачи, чтобы наша национальная команда и остальные команды играли регулярно и с сильными соперниками. Работу в этом направлении ведём. Сейчас ведём переговоры с несколькими национальными ассоциациями и федерациями футбола других стран о проведении матчей. Также ведутся переговоры о проведении матчей в 2025 году.

— Есть ли шанс, что сборная сыграет в «Лужниках»?
— Да, конечно, такая возможность есть, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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