В РФС рассказали о переговорах по матчам сборной России на 2025 год

Президент РФС Александр Дюков высказался о переговорах по матчам сборной России на следующий год.

— Ведутся ли сейчас переговоры по будущим матчам сборной России?

— Вы знаете, что нами принята концепция функционирования вертикали наших сборных команд. В период отстранения мы ставим перед собой задачи, чтобы наша национальная команда и остальные команды играли регулярно и с сильными соперниками. Работу в этом направлении ведём. Сейчас ведём переговоры с несколькими национальными ассоциациями и федерациями футбола других стран о проведении матчей. Также ведутся переговоры о проведении матчей в 2025 году.

— Есть ли шанс, что сборная сыграет в «Лужниках»?

— Да, конечно, такая возможность есть, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.