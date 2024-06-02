В РФС планируют завершить строительство Национального центра футбола к 2027 году

Президент РФС Александр Дюков высказался о сроках завершения строительства Национального центра футбола.

— Какой прогноз завершения строительства центров инфраструктуры в Адлере и Москве? Когда объекты будут готовы?

— По Москве, в ближайшее время мы приступим к непосредственной реализации проектов. К концу следующего года будут построены поля. Мы приступили к разработке. Что касается штаб-квартиры, то её строительство займёт чуть более продолжительное время. Хотели бы к 2027 году завершить проект. Что касается проекта в Адлере, сейчас ведётся работа над оформлением земельных участков. Параллельно мы ведём проектные работы, разрабатываем концепцию этого проекта. Скорость реализации проекта будет зависеть от того, насколько быстро мы сможем оформить права на участки, — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.