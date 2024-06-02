Экс-игрок «Боруссии» Бут: выход дортмундцев в финал ЛЧ — случайность

Бывший игрок дортмундской «Боруссии» Владимир Бут поделился мыслями о прошедшем финале Лиги чемпионов, в котором немецкий клуб встречался с «Реалом», а также высказался о перспективах «шмелей» в следующем розыгрыше турнира. Мадридцы одержали уверенную победу со счётом 2:0.

«Я бы точно не выпускал Ройса вместо Адейеми. Карим классно смотрелся, он постоянно угрожал воротам «Реала». Может, Терзич выпустил Ройса, потому что это его прощальный матч.

В следующем сезоне «Боруссия» точно не дойдёт до финала в Лиге чемпионов? Надо смотреть на летнее окно. Санчо должен уйти в «Манчестер Юнайтед», Матсен вернётся в «Челси». Ройс тоже покинет клуб. Дортмунду не хватает быстрых нападающих. Да, есть Фюллькруг, он даже во встрече с «ПСЖ» забил решающий гол, но под ним должен быть более быстрый атакующий игрок. Я бы с «Реалом» пораньше выпустил Аллера. Живой футболист, с хорошим дриблингом.

В текущем сезоне «Боруссия» в финале ЛЧ – это случайность? Честно сказать, случайность. Они прошли сложный «Атлетико», перевернули ход противостояния. «ПСЖ» в полуфинале тоже был фаворитом, но в итоге вчера в финале играла «Боруссия», — приводит слова Бута Metaratings.

Напомним, в составе мадридцев голами отметились Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор. Таким образом, мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024. Команда сыграет в Суперкубке УЕФА, где встретится с «Аталантой», выигравшей Лигу Европы сезона-2023/2024.

Владимир Бут выступал за дортмундскую «Боруссию» с 1994 года по 2000-й. За это время экс-футболист провёл 100 матчей, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. В составе немецкого клуба Бут дважды выигрывал чемпионат Германии, стал обладателем Кубка страны и победителем Лиги чемпионов УЕФА.