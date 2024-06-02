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Александр Сильянов не сможет сыграть в матче с Беларусью по медицинским причинам

Александр Сильянов не сможет сыграть в матче с Беларусью по медицинским причинам
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Защитник сборной России и «Локомотива» Александр Сильянов по медицинским причинам покинул учебно-тренировочный сбор российской национальной команды в Новогорске и не сможет сыграть в товарищеском матче с Беларусью, который состоится 7 июня.

«После осмотра и оценки функционального состояния Сильянова было принято решение, что его полноценное участие в тренировочном процессе и в игре не представляется возможным», – приводит слова врача команды Михаила Вартапетова сайт РФС.

Напомним, ранее РФС сообщил, что из-за травмы в матче с Беларусью также не сможет принять участия центральный защитник Максим Осипенко.

Напомним, товарищеский матч сборных Беларуси и России пройдёт в Минске (Беларусь). Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

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