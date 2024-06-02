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Игрок «Арсенала» Эмиль Смит-Роу может перейти в «Фулхэм» — The Telegraph

23-летний полузащитник «Арсенала» Эмиль Смит-Роу может перейти в «Фулхэм» этим летом, сообщает интернет-издание The Telegraph.

По информации источника, «дачники» рассматривают покупку английского футболиста как одну из самых приоритетных в это трансферное окно. Главный тренер клуба Марко Силва ищет усиление атаки, так как игрок «Фулхэма» Виллиан рассматривает предложения из Саудовской Аравии.

Также сообщается, что «Арсенал» собирается сделать большое количество покупок в предстоящее трансферное окно, поэтому продажа Смита-Роу входит в их планы.

Напомним, в нынешнем сезоне Смит-Роу принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.