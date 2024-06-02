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Полиция Италии изучает трансферы «Интера» и «Ромы» по делу о приросте капитала — FI

Полиция Италии изучает трансферы «Интера» и «Ромы» по делу о приросте капитала — FI
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Финансовая полиция Италии изучает 12 трансферных сделок с участием «Интера» и «Ромы», поскольку эти клубы подозреваются в незаконном приросте капитала. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, помимо «Интера» и «Ромы», расследуются трансферы «Сассуоло», «Аталанты» и «Наполи». Прокуратура Рима уже направила соответствующие документы своим коллегам в других городах.

Подчёркивается, что расследование сосредоточилось на правонарушении, связанном с ложными корпоративными отчётами о переводах с участием «Ромы».

Под особым контролем находятся сделки, осуществлённые с 2017 по 2021 год, в которых фигурируют, например, Раджа Найнгголан, переходивший из «Ромы» в «Сассуоло», Давиде Фраттези, также переходивший из римского клуба в «Сассуоло».

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