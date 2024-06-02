Эдуардом Сперцяном интересуется «Лацио» — Transfermarkt

23-летний полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в «Лацио», сообщает интернет-портал Transfermarkt.

По информации источника, римляне интересуются игроком сборной Армении в качестве потенциальной замены японскому футболисту Даити Камаде, который может перейти в «Кристал Пэлас».

Ранее сообщалось, что Сперцяном интересуются три клуба французской Лиги 1 — «Лион», «Марсель» и «Лилль».

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.