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Мостовой, Широков и Погребняк сыграют с медийной сборной России на ПМЭФ

Бывшие футболисты сборной России Александр Мостовой, Роман Широков и Павел Погребняк примут участие в матче Петербургского международного экономического форума, в котором сборная ПМЭФ сыграет с медийной сборной России. Указанные игроки выйдут в составе команды ПМЭФ. Об этом информирует официальный сайт Петербургского международного экономического форума.

Сообщается, что данный матч проведут Российский футбольный союз и Фонд Росконгресс. Встреча состоится 4 июня. Игра пройдёт на стадионе «Петровский». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В составе медийной сборной России сыграют такие бывшие футболисты сборной России, как Дмитрий Сычёв, Владислав Радимов, Руслан Нигматуллин, Денис Глушаков, Дмитрий Тарасов.

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