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Анри — о победе «Реала» в ЛЧ: Мбаппе и Эндрик им не нужны

Анри — о победе «Реала» в ЛЧ: Мбаппе и Эндрик им не нужны
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Бывший футболист «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри высказался о победе мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.

«Реал» Мадрид выиграл Ла Лигу и Лигу чемпионов без Мбаппе и Эндрика. Они им не нужны, это роскошь. Вот что такое «Реал» Мадрид», — сказал Анри в эфире CBS Sports.

Ранее журналист Фабрицио Романо написал в социальной сети X (ранее Twitter), что нападающий сборной Франции Киллиан Мбаппе уже присоединился к «сливочным» в качестве свободного агента из «ПСЖ».

Напомним, в составе мадридцев голами отметились Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор. Таким образом, мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов сезона-2023/2024. Команда сыграет в Суперкубке УЕФА, где встретится с «Аталантой», выигравшей Лигу Европы сезона-2023/2024.

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